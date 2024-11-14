أخبار اليمن : الامين المساعد يواسي آل الطويل

الامين المساعد يواسي آل الطويلبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / علي محمد حسين الطويل، عضو المجلس المحلي لمديرية جهران محافظة ذمار، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعثها الى نجل الفقيد حسين علي حسين الطويل، وإخوانه، وكافة آل الطويل، بمديرية جهران محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، بهذا المصاب الأليم.

وأشار الشريف الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وتعزيز العمل المحلي.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".