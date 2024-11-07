أخبار اليمن : الطقس في اليمن.. أمطار متفرقة وأجواء بادرة

الطقس في اليمن.. أمطار متفرقة وأجواء بادرةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة نسبياً على 7 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب، تعز وأرخبيل سقطرى وسهل تهامة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات شبوة، الضالع، ومرتفعات أبين ولحج وغرب محافظتي ذمار وصنعاء.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب: 16.8ملم، تعز: 5.6، ريمة: 1.7، حجة: 0.2، الضالع : 0.1ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات شبوة، لحج، الحديدة والمحويت وسهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أو الضباب .

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً.