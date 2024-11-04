أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل القاضي

الامين العام المساعد يواسي آل القاضيبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عبدالله أحمد قاسم القاضي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / سعيد عبدالله أحمد قاسم القاضي، وإخوانه، وكافة آل القاضي بعزلة الرجاعية،مديرية الشمايتين، بمحافظة تعز، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.