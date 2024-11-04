أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 43374

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 43374
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و374 شهيداً، و102 ألف و261 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال، ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 33 شهيداً و156 مصاباً.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويتعرض قطاع غزة وسكانه منذ 395 يوما لعدوان إسرائيلي غاشم، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين وتسبب بنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
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