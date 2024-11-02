أخبار اليمن : تظاهرات في مدن عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة

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المؤتمر نت - تظاهرات بمدن عالمية تنديدا بالعدوان على غزة
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دوت الخليج -
تظاهرات في مدن عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة
شارك الالاف في العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، في تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان الآلاف نظموا تظاهرات في العاصمة النرويجية آرهوس، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأودينسي وآرهوس في الدنمارك، وفرايبورغ الألمانية والعاصمة برلين، وميلانو الإيطالية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وكورك في أيرلندا، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام