أخبار اليمن : تغيرات مفاجأة.. الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن لأسبوع

تغيرات مفاجأة.. الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن لأسبوعكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى الغزيرة خصوصاً بعد منتصف الأسبوع على أرخبيل سقطرى.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى استمرار بعض الأمطار متفاوتة الشدة على السهول الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية وقد تمتد إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية، موضحاً أن "التوقعات بشكل عام أقل مقارنة بالأسبوع الماضي".

كما توقع الفلكي اليمني انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة الصغرى على الأحواض والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خصوصاً النصف الأول من الأسبوع، لافتاً إلى تذبذب (انخفاض بداية الأسبوع حتى منتصفه ترتفع ثم تنخفض مع نهاية الأسبوع).

وجدد الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية، وكذا متابعة نشرات الطقس.