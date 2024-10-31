أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و204

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و204ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و204 شهداء و101 ألف و640 مصاباً منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيداً، و131 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا تزال قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة منذ أكثر من عام، برا وبحرا وجوا، في تصعيد إسرائيلي غير مسبوق على القطاع.