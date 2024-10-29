أخبار اليمن : صنعاء تنفذ عملية نوعية في عسقلان

صنعاء تنفذ عملية نوعية في عسقلان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بعدد من الطائرات المسيرة، استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.
وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة نجحت في الوصول إلى أهدافها.
وأكد أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية، رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان على لبنان.
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