أخبار اليمن : الصحة العالمية تحذر من كارثة شمال غزة

الصحة العالمية تحذر من كارثة شمال غزةحذرت منظمة الصحة العالمية، من أنه لم يعد في شمال قطاع غزة أي خدمة صحية "تقريبا"، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة في منشور على منصة إكس، إن إسرائيل منعت بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.

وطالب غيبرييسوس، سلطات الاحتلال بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات، مضيفا: "لم تعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال غزة، ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه".

كما دعا سلطات الاحتلال إلى تسهيل مهمات المساعدات الإنسانية، لحاجة السكان إليها، مؤكدا حاجتهم الملحة كذلك لوقف إطلاق النار، وتحقيق السلام.

وفي غضون ذلك، حذرت 18 منظمة إغاثية دولية في بيان مشترك، بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأمريكية وسويسرية، من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمات أن تهجير إسرائيل الفلسطينيين في شمال غزة من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعيق عمليات الإغاثة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، وجهت صباح اليوم، "نداء الاستغاثة الأخير" إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول وتزويد المستشفيات بالوقود.

ووصفت الوزارة الوضع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بـ"الكارثي"، مشيرة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحياة كثير من الأطفال داخل قسم العناية المركزة، بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال وصوله إلى مستشفيات الشمال، وبسبب التكدس والاكتظاظ.

ودخلت حرب الإبادة الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة عامها الثاني، وأسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية.