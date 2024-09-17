أخبار اليمن : الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة محافظات

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية ، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وتمتد غرباً إلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة ومحافظة الحديدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات غرب كلٍ من ذمار وصنعاء وصعدة، عمران، البيضاء، عدن، حضرموت.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الحديدة - الكدن: 29.6 ملم، تعز- الحوبان: 22.8، ريمة: 13.4، الضالع: 12.3، إب - بعدان: 8.2، حجة: 2ملم.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء ولحج.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب .