أخبار اليمن : قرار جديد بتعيينات قي مجلس القضاء الأعلى

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قرار جديد بتعيينات قي مجلس القضاء الأعلى

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى: قرار جديد بتعيينات قي مجلس القضاء الأعلىصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى: 1- القاضي/ د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. 2- القاضي/ عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا. 3- القاضي/ عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما. ٤- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي. 5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى. 6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى. 7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى. 8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

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