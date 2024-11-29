دفء الشتاء وسعادة النفس: عادات بسيطة تطرد الكآبة من منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

مع قدوم فصل الشتاء، يشعر الكثير من الناس بتغيرات في مزاجهم، حيث يصبحون أكثر عرضة للإحساس بالكآبة والاكتئاب. هذه الحالة المعروفة بـ “الكآبة الشتوية” يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية وتقلل من إنتاجيتنا. ولكن، هناك العديد من العادات البسيطة التي يمكننا اتباعها في المنزل لتدفئة أجوائنا ورفع معنوياتنا.

افتح الستائر والنوافذ واستمتع بضوء الشمس الطبيعي قدر الإمكان.

استخدم مصابيح العلاج بالضوء، فهي تحاكي ضوء الشمس وتساعد على تنظيم الساعة البيولوجية.

مارس الرياضة بانتظام:

حتى التمارين البسيطة مثل المشي أو اليوجا يمكن أن تحسن المزاج وتزيد من إفراز الإندورفين.

مارس تمارين الاسترخاء والتأمل لتقليل التوتر.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين د الذي يساعد على تحسين المزاج.

قلل من تناول الأطعمة السكرية والدسمة التي تزيد من الشعور بالخمول والكآبة.

حافظ على نظافة منزلك ورتبه بشكل منتظم.

استخدم ألوانًا زاهية في ديكور منزلك.

اشعل الشموع المعطرة أو استخدم الزيوت العطرية لخلق جو مريح.

اقرأ كتابًا جيدًا، استمع إلى الموسيقى التي تحبها، أو شاهد فيلمًا ممتعًا.

مارس هواية جديدة أو استأنف هواية قديمة.

تحدث مع الأصدقاء والعائلة بانتظام.

انضم إلى مجموعات أو نوادٍ تهتم بها.

حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

قم بتهيئة غرفة نوم مريحة تساعدك على النوم بعمق.