الدوري الأرجنتيني (25): ريفر بليت في ضيافة إستوديانتس لابلاتا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق بيلجرانو ضيفاً على سان لورينزو، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، فجر غد السبت، في افتتاح الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم.

يتواجد فريق سان لورينزو في المركز الحادي والعشرين بـ 28 نقطة، فيما يتواجد بيلجرانو في المركز الخامس عشر بـ 31 نقطة.

ولحساب المرحلة ذاتها يلتقي إستوديانتس لابلاتا مع ريفر بليت الساعة 03:00.

يدخل فريق إستوديانتس لابلاتا هذه المباراة وهو في المركز الرابع عشر بـ 31 نقطة، فيما يتواجد ريفر بليت في المركز الخامس بـ 36 نقطة.

ويتصدر فيليز سارسفيلد ترتيب فرق الدوري الأرجنتيني بـ 45 نقطة، يليه هوراكان بـ 43 نقطة، تاليريس كوردوبا بـ 42 نقطة، وراسينغ كلوب بـ 40 نقطة.