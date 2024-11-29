الدوري الإيطالي (14): كالياري يستضيف فيرونا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق هيلاس فيرونا ضيفاً على كالياري، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يتواجد فريق كالياري قبل هذه المباراة في المركز السادس عشر بـ 11 نقطة، ويتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 29 نقطة، ولكل من أتلانتا، إنتر ميلان، فيورنتينا ولاتسيو 28 نقطة.