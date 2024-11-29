الدوري الألماني (12): قمة القاع بين سانت باولي وهولشتاين كيل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق سانت باولي ضيفه ومنافسه هولشتاين كيل، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

يتواجد فريق سانت باولي قبل هذه المباراة في المركز السادس عشر بـ 8 نقاط، ويتواجد هولشتاين كيل في المركز السابع عشر بـ 5 نقاط.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 29 نقطة، يليه آينتراخت فرانكفورت بـ 23 نقطة، لايبزيج بـ 21 نقطة، باير ليفركوزن بـ 20 نقطة، وبوروسيا دورتموند بـ 19 نقطة.