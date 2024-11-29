اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الألماني (12): قمة القاع بين سانت باولي وهولشتاين كيل

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (12): قمة القاع بين سانت باولي وهولشتاين كيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق سانت باولي ضيفه ومنافسه هولشتاين كيل، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

يتواجد فريق سانت باولي قبل هذه المباراة في المركز السادس عشر بـ 8 نقاط، ويتواجد هولشتاين كيل في المركز السابع عشر بـ 5 نقاط.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 29 نقطة، يليه آينتراخت فرانكفورت بـ 23 نقطة، لايبزيج بـ 21 نقطة، باير ليفركوزن بـ 20 نقطة، وبوروسيا دورتموند بـ 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا