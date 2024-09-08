أخبار اليمن : حادث مروع يودي بحياة 16 شخصاً في تعز

حادث مروع يودي بحياة 16 شخصاً في تعز
قضّى 16 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وأُصيب ثلاثة آخرين، اليوم، في حادث سير مروع على الطريق الرابط بين تعز وعدن.
وأكدت مصادر محلية، وفاة 16 شخصاً، بينهم طفلان و3 نساء، وإصابة 3 آخرين، إثر انقلاب حافلة كانت تقل مسافرين في إحدى منعطفات نقيل (كربة-الصحي) في مديرية المقاطرة على الطريق الرابط بين تعز وعدن.
وأوضحت المصادر أن الحادث كان ناتجا عن تعطل فرامل الحافلة وفقدان السائق السيطرة عليها، ما جعلها تسقط من مرتفع عالٍ.
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