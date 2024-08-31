أخبار اليمن : 3537 مجزرة للاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر

3537 مجزرة للاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبرارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 آلاف و537 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له اليوم، أن تلك المجازر راح ضحيتها 50 ألفا و691 شهيدا ومفقودا، حيث وصلت جثامين 40 ألفا و691 شهيدا للمستشفيات، فيما لا يزال هناك 10 آلاف مفقود، فضلا عن أكثر من 94 ألف جريح ومصاب.

وأضاف البيان أن من بين الشهداء 16 ألفا و673 طفلا و11 ألفا و269 شهيدة من النساء و885 شهيدا من الطواقم الطبية و82 من طواقم الدفاع المدني و172 شهيدا من الصحفيين، و520 شهيدا تم انتشال جثامينهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت 177 مركزا لإيواء النازحين، وتسببت في حرمان 17 ألف طفل من الوالدين أو أحدهما، في وقت يواجه فيه 3500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.