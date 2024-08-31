أخبار اليمن : حمود السمه بكلمات مؤثرة: الأحزان تتوالى

حمود السمه بكلمات مؤثرة: الأحزان تتوالىعبّر الفنان اليمني حمود علي السمه، عن حزنه وألمه الشديدين للمشاهد المروعة التي خلفتها كوارث السيول في العديد من المحافظات اليمنية، ومنها الحديدة والمحويت وذمار، وأدت إلى وفاة وإصابة المئات من المواطنين.

وقال حمود السمه في منشور عبر حسابه على فيس بوك، "لا نلبث دقيقة حتى نسمع انفجار سد، أو انفجار محطة، أو قْتل، أو تدمير.. وتتوالى الأحزان.. نسأل الله أن يلطف باهلنا في عدن، وأهلنا في ملحان، وأهلنا في وصاب السافل، وأهلنا في تهامة".

وأضاف السمه، "حُرْقَةُ المسلمِ على المُسلم أجر، هذا الدِّينُ المشاعرُ فيه عبادة".

واختتم الفنان اليمني منشوره بالدعاء قائلاً: "اللهم احفظ اليمن وأهلها، وجميع بلاد المسلمين".