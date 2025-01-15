انت الأن تتابع خبر السعودية تنفذ حكم الإعدام لأردني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:



أقدم سلمان المساعيد ـ أردني الجنسية ـ على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني سلمان المساعيد يوم الأربعاء 15 / 7 / 1446هـ، الموافق 15 / 1 / 2025م بمنطقة الجوف.