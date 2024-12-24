انت الأن تتابع خبر سوريا:اتفاق لحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدراة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة

والبدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة، وتجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.