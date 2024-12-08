انت الأن تتابع خبر السفارة السورية بالأردن:بزوغ فجر جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت السفارة السورية في الأردن، الأحد، على استمراريتها بالعمل وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية.



وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك: "السادة أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها وطننا الحبيب سوريا. ومع بزوغ فجر جديد، تُكتب معه صفحة جديدة في تاريخ سوريا.



وأضافت "إن سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة بالعمل وتقديم الخدمات القنصلية للأخوة أبناء الجالية السورية".