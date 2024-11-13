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ترامب يستعين بإيلون ماسك لقيادة وزارة

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رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ، مساء امس ، أنه سيعهد إلى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى ب"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر ، بحسب واشنطن تايمز .

وقال ترمب في بيان "هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان معا الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الاجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية ، وهو أمر ضروري لحركة " إنقاذ أميركا ".

وأصبح ماسك حليفا رئيسيا لترمب خلال الحملة الانتخابية، وأفادت تقارير أنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.

ويهدف ترامب إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.

وأضاف ترمب "أتطلع إلى أن يقوم إيلون وفيفيك بإجراء تغييرات على البيروقراطية الفدرالية، مع رؤية للكفاءة، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة جميع الأميركيين".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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