انت الأن تتابع خبر أنباء عن إنسحاب قطر من وساطة غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وأضاف المصدر ان قطر أبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وقال المصدر: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

هذا ووكانت قد وردت أنباء عن طلب الولايات المتحدة الأميركية من قطر إخراج حركة حماس من قطر، بعد رفض الحركة صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكن خرجت الحركة ونفت تلك الانباء.