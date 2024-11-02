انت الأن تتابع خبر بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة باستثناء الشمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت السبت المرحلة الثالثة من الجولة الثانية ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأطفال دون سن العاشرة في مدينة غزة، فيما تم استثناء شمال القطاع الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة منذ 29 يومًا.



وقد شهدت مراكز التطعيم في مختلف مناطق المدينة إقبالاً كبيراً من الأطفال، الذين توجهوا لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، رغم المخاوف من القصف العشوائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.



مديرة الصحة في مدينة غزة أوضحت أن المرحلة الأولى من الحملة كانت قد نفذت قبل شهرين، وكان من المقرر بدء المرحلة الثانية بعد أربعة أسابيع في شمال القطاع ومدينة غزة، ولكن تأخرت بسبب العدوان المتواصل في شمال غزة.



وتأتي هذه الحملة بعد ضغوط من الدول والمنظمات على الاحتلال للسماح بدخول اللقاحات إلى القطاع، بعد بدء انتشار المرض بين الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة نتيجة النزاع المستمر منذ 7 أكتوبر 2023. وقد حذرت منظمات صحية وحقوقية من تفشي الأمراض والأوبئة في غزة بسبب نقص الأدوية والتطعيمات.



وأكدت وزارة الصحة أنه سيتم التطعيم في محافظة غزة فقط، حيث لا يزال العدوان يحول دون استكمال الحملة في شمال غزة، مع الإعلان عن موعد التطعيم في تلك المحافظة لاحقًا.



ويُشار إلى أن الجولة الثانية من الحملة بدأت في 14 أكتوبر في محافظة الوسطى ثم انتقلت إلى جنوب غزة، فيما تم استثناء شمال غزة بسبب الحرب. وسبق أن أكدت الأمم المتحدة أن تأجيل الحملة في الشمال يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر، داعية إلى وقف إطلاق النار .