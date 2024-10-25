انت الأن تتابع خبر الدفعة الثانية من منظومة "ثاد " تصل إسرائيل الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصل منظومة "ثاد" للصواريخ الامريكية الدفعة الثانية، إسرائيل الأحد، وذلك في إطار التنسيق الإسرائيلي الأميركي لمواجهة طهرانـ وفق قناة العربية السعودية؟.



أوضحت المصادر، أن إرسال منظومة "ثاد" ثانية جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب، والاطلاع على الأوضاع الدفاعية فيما يخص الصواريخ الباليستية.





وكان الحرس الثوري نصح إسرائيل بعدم الاعتماد على منظومة "ثاد" الأميركية، معتبرا أنها "محدودة القوة"، بعدما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن المنظومة الدفاعية الأولى وصلت إسرائيل وباتت جاهزة للعمل في أي وقت.



بينما جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التأكيد على أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي مرتقب سيكون محسوباً ومتناسباً، مذكراً في الوقت عينه أن طهران لا تسعى لتوسيع الصراع وإشعال الحرب.



وكانت تل أبيب توعدت بدورها برد قاتل ومفاجئ على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.



أتت تلك التهديدات المتبادلة بعدما أطلقت طهران يوم الأول من أكتوبر أكثر من 180 صاروخا نحو إسرائيل مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية، كانت تورطت في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو الماضي، فضلا عن جنرال بالحرس الثوري الإيراني كان مع زعيم حزب الله حسن نصرالله، يوم اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.

