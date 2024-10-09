انت الأن تتابع خبر لقاء بين وزير الدخلية الإسرائيلي والقنصل المصري بتل أبيب .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن لقاء بين وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل من حزب "شاس نعوم" مع قنصل مصر في إسرائيل، همام أبو زيد، وناقش معه "التعقيدات الإقليمية" .



وأضافت الصحيفة العبرية أن اللقاء بين الوزير الإسرائيلي والقنصل المصري تم في مكتب أربيل، واصفة إياه أنه "اجتماع غير عادي".

ووفق الصحيفة العبرية فقد ناقش الجانبان العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، والوضع الجيوسياسي الإقليمي، وتعزيز العلاقات في البنية التحتية بمجال الطاقة، و"اليوم التالي" في قطاع غزة.

وقالت يسرائيل هيوم إن اللقاء جاء بالتزامن مع زيارة يقوم بها حاليا وفد من حركة حماس للقاهرة، على خلفية المحاولات الرامية للوصول إلى صفقة الأسرى.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن كبار أعضاء حركة حماس على رأسهم عضو مكتب الحركة خليل الحية وأعضاء من حركة فتح بقيادة محمود العالول يعقدون لقاءات حاليا في القاهرة.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي ليحيى السنوار بصفته رئيس المكتب السياسي، إن هذه اللقاءات تهدف إلى "بحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والإقليمية وتوحيد الجهود من أجل الوحدة الوطنية"، لكن مسؤولا سياسيا قال لـ"يسرائيل هيوم" صباح اليوم إنه "لا يوجد شيء جديد بشأن صفقة الأسرى ولا يوجد جديد على جدول الأعمال".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل قررت في الأيام الأخيرة تغيير مسارها، ومحاولة الترويج للصفقة في "خطوة واحدة"، بدلا من عدة خطوات كما كانت تفعل حتى الآن.