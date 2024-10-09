العالم اليوم - رويترز: حملة هاريس جمعت مليار دولار منذ ترشحها للرئاسة

انتم الان تتابعون خبر رويترز: حملة هاريس جمعت مليار دولار منذ ترشحها للرئاسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس واللجان السياسية ذات الصلة جمعت مليار دولار منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومنذ أن حلت هاريس محل الرئيس جو بايدن في 21 يوليو، تدفقت الدولارات على خزائن حملتها ولجان العمل السياسي التابعة لها والحزب الديمقراطي بوتيرة غير مسبوقة.

وجمعت هاريس 25 مليون دولار في اليوم الذي اختيرت فيه مرشحة للحزب وجمعت 500 مليون دولار في نحو شهر، وفق الوكالة.

وجمع الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري 130 مليون دولار في أغسطس، تاركين 295 مليون دولار نقدا في متناول اليد في نهاية ذلك الشهر، مقابل 404 ملايين دولار لهاريس والديمقراطيين.

ولا يزال سباق هاريس ضد ترامب متقاربا، مع تضاؤل فارق تقدمها على المستوى الوطني حسبما أظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس.

وقال المصدر إن حجم الأموال يعكس حماس المتبرعين في انتخابات الخامس من نوفمبر. ويستخدم المال في الإعلانات والعمليات في الولايات المتأرجحة وطاقم العاملين في كل حملة.