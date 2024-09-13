انت الأن تتابع خبر رئيس دولة عربية يتعرض لاعتداء بسكين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت مصادر مقربة من الرئاسة لفرانس برس، إلى أن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، تعرض الجمعة، لإصابات طفيفة بعد تعرضه لاعتداء بالسكين، أثناء مراسم جنازة.

وشددت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر على أن حياة الرئيس ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة، لفرانس برس، طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض".

وأشار إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.

وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.