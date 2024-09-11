انت الأن تتابع خبر ترمب يردد الأكاذيب العنصرية: المهاجرون يأكلون قطط وكلاب السّكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنّ المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب خلال المناظرة مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، في وقت مبكر من الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط، هجومًا شرسًا على المهاجرين، مكرّرًا اتهامات كاذبة بأنّ وافدين من هايتي إلى ولاية أوهايو الأميركية "يأكلون قطط" السكان.

وقال ترمب إنّه "في سبرينغفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا"، مكررا بذلك قصة مفبركة رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أكّد أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة.