انت الأن تتابع خبر ترمب: إسرائيل ستختفي في عامين .. وهاريس تهرع لمصافحته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هرعت نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس نحو الرئيس السابق دونالد ترمب في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا مساء الثلاثاء لكي تصافحه، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعيّ بردّة فعلها المرتبكة، حيث قامت بالذهاب وراء المنصة الخاصة بترمب للسلام عليه.



وبعد أنْ المرشحان للبيت الأبيض المصافحة

في قاعة خلت من الجمهور بدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما، حيث اعتبر ترمب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية أن نائبة الرئيس لا تملك برنامجًا اقتصاديًا وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن. وقال ترمب إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل... أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".

منافسة أيّهما أكثر صهيونيّة