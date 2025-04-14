ترامب: أتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 08:32 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية، بعد أن ذكر البلدان أنهما عقدا محادثات "إيجابية" و"بناءة" في سلطنة عُمان يوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجددًا هذا الأسبوع.

وذكر ترامب، الذي يهدد بعمل عسكري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يوقف برنامج إيران النووي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريعًا، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وتابع: "سنتخذ قرارًا بشأن إيران على نحو سريع للغاية".

كان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر نقلًا عن مصدرين مطلعين، أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

كانت المحادثات التي عقدت في عُمان يوم السبت هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأمريكية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021، وقال مسؤولون إنها عقدت في أجواء "مثمرة وهادئة وإيجابية".

وذكر ترامب للصحفيين السبت الماضي، أنَّ المحادثات الأمريكية الإيرانية مضت على نحو "جيد".

وأضاف: "لا شيء يهم حتى تنتهي منها (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها، لكنها مضت على ما يرام، أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية".