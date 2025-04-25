هولندا تستدعي سفير إيران بسبب محاولتي اغتيال مزعومتين في أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية أن أمستردام استدعت سفير إيران اليوم الخميس، بعد أن قالت وكالة المخابرات الهولندية إنها تشتبه في وقوف طهران وراء محاولتي اغتيال في أوروبا.

وقالت وكالة المخابرات العامة الهولندية في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم، إن "رجلين ألقي القبض عليهما في يونيو 2024 بمدينة هارلم الهولندية بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد".

وأضافت أن "أحد المقبوض عليهما يشتبه أيضا بضلوعه في محاولة اغتيال السياسي الإسباني والمنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس في مدريد في نوفمبر 2023".

وأشارت الوكالة، على حد زعمها، إلى أن "محاولتي الاغتيال تماثلان النهج الذي تتبعه إيران منذ سنوات، وهو استخدام شبكات إجرامية في أوروبا لإسكات معارضي النظام.

وتابعت الوكالة: "استنادا إلى معلومات مخابراتية، يرجح أن طهران مسؤولة عن محاولتي التصفية