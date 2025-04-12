العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 09:28 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم السبت، وفداً من الكونغرس الأميركي، يضم السيناتور جوني إيرنست عضو مجلس الشيوخ وديبي واسرمان شولتز عضو مجلس النواب.

وتناول اللقاء ــ الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي ــ علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المتبادل على تعزيز شراكاتهما ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلب تطلعات شعبيهما الصديقين، وفق وكالة أنباء الإمارات.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليمين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع لصالح شعوبه وتنمية دوله

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من المسؤولين.