بوتين يدعو القوات الأوكرانية إلى «الاستسلام» فـي كورسك الروسية

تعهد ومادورو بتعزيز التعاون فـي مواجهة إجراءات ترامب

موسكو ـ وكالات: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوّات الأوكرانية المحاصرة في منطقة كورسك الروسية إلى «الاستسلام»، بعدما طالبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«الحفاظ على حياة» الجنود الأوكرانيين.

وخلال الأسبوع الماضي، شنّت روسيا هجوما مضادا سريعا في هذه المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلد، مستعيدة أجزاء كبيرة من كورسك التي استولت عليها أوكرانيا في أغسطس الماضي.

وقد تشكّل هزيمة القوّات الأوكرانية في كورسك ضربة قاصمة لكييف في مساعيها إلى الاستفادة من سيطرتها على المنطقة للتفاوض في محادثات السلام مع موسكو.

وقال بوتين «نحن متعاطفون مع نداء الرئيس ترامب».

وغداة إجراء محادثات حول هدنة في أوكرانيا مع المبعوث الأميركي، قال بوتين في تصريحات متلفزة «إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة».

وكان ترامب قد قال إن «آلافا» من الجنود الأوكرانيين «مطوقون بالكامل من جانب الجيش الروسي. إنهم في وضع هش وبالغ السوء».

إلى ذلك تعهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي نيكولاس مادورو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، بعدما أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة شيفرون بالانسحاب من كراكاس.

وأكد بوتين في اتصال عبر الفيديو مع مادورو ليل الجمعة بثه التلفزيون الرسمي الفنزويلي، أن البلدين «شريكان استراتيجيان» ويعتزمان تعزيز العلاقات الثنائية.

من جهته، شدد مادورو على أن موسكو وكراكاس رفعتا علاقاتهما الى «أعلى المستويات في مجالات عدة».

وأتى اتصال بوتين ومادورو بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إلغاء ترامب إذنا لشركة شيفرون العملاقة لانتاج النفط في فنزويلا التي تواجه عقوبات أميركية، ما حرم الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، من مورد أساسي.

واتّهم ترامب نظيره مادورو بالتراجع عن اتفاق أبرمه البلدان تستعيد بموجبه فنزويلا مواطنيها المرحّلين من الولايات المتّحدة.