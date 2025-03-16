6 شهداء فـي خروقات الاحتلال لوقف النار بغزة .. وحصار واقتحامات بطولكرم

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أدت الخروقات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة إلى استشهاد ستة فلسطينيين واصابة اعداد اخرى خلال 24 ساعة في مختلف مناطق القطاع. وواصلت قوات الاحتلال خروقاتها في اليوم الـ55 من وقف إطلاق النار مع استخدام المسيرات والمدفعية وحتى الزوارق الحربية.

واستشهد صياد فلسطيني (22 عامًا) على بعد أمتار قليلة جدًا من بحر غرب منطقة السودانية نتيجة إطلاق بوارج الاحتلال الحربية قذيفة تجاه مركبه.

كما ارتقى اربعة شهداء بقصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين خلال جمعهم الحطب، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهدت الصحفية آلاء أسعد هاشم متأثرة بقصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. وشهدت مدينة رفح جنوب القطاع سلسلة خروقات خطيرة استخدمت خلالها قوات الاحتلال المدفعية في قصف عدة مناطق بالمدينة ما اسفر عن اصابة ستة.

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم ١٤ على التوالي. وحذر الإعلام الحكومي من تداعيات خطيرة لقرار الإغلاق على مستوى توفر مياه الشرب والطعام لجموع النازحين.

كما واصل جيش الاحتلال حصاره واقتحاماته وعدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ48 على التوالي، ولليوم الـ35 على مخيم نور شمس. وسمع دوي انفجارات ضخمة فجر أمس في مخيم نور شمس، وتحدثت مصادر عن نسف قوات الاحتلال لمبانٍ سكنية في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف، أثناء توجهها لمخيم نور شمس لإخلاء حالة مرضية، ومنعتها من الوصول إليها.

ويشهد المخيمان عمليات اقتحام وتفتيش مكثفة للمنازل وانتشار لفرق المشاة واحراق وهدم المباني.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة، أمام المباني التي تستولي عليها وتحولها لثكنات عسكرية، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل الفلسطينيين.