واشنطن : خليج المكسيك أصبح «خليج أميركا»

واشنطن ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية الأميركية أن خليج المكسيك أصبح يعرف اعتبارا من الآن باسم «خليج أميركا» بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأصدر ترامب أمرا يوم الاثنين الماضي يقول فيه إن المسطح المائي على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك سيتم إعادة تسميته لتأكيد «العظمة الأميركية». وكان الخليج يحمل اسم «خليج المكسيك» منذ القرن السادس عشر. وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الثلاثاء الماضي «بالنسبة لنا سيظل خليج المكسيك وبالنسبة للعالم أجمع سيظل خليج المكسيك.» وقالت وزارة الداخلية الأميركية أيضا إن أعلى جبل في أميركا الشمالية «دينالي» سيتم تغيير اسمه أيضا ليسمى باسمه السابق «جبل ماكينلي». وقالت الوزارة إن «استعادة الاسمين... تكرم إرث العظمة الأميركية»، مكررة أمر ترامب.

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