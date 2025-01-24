العالم اليوم - هيئة: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران

انتم الان تتابعون خبر هيئة: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:23 صباحاً - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 86 ميلا بحريا من شمال شرق راس تنورة بالسعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان السفينة أبلغ عن اقتراب سفينة عسكرية صغيرة منها وكانت تطلق أشعة الليزر الخضراء باتجاه جسر السفينة. وأضافت الهيئة أن السفينة الحربية الصغيرة "تواصل" مطالبة السفينة بالتوجه إلى ميناء باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية. وأشارت الهيئة إلى أن المسألة قيد التحقيق حاليا، ونصحت السفن المارة بأخذ الحيطة والحذر والتنبيه من أي أنشطة مثيرة للشكوك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر هيئة: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران .. في رعاية الله وحفظة