حداد في تركيا بعد مصرع 76 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 12:36 مساءً - قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء، إن أنقرة اعتقلت تسعة أشخاص، من بينهم مالك فندق شب به حريق في منتجع للتزلج بغرب تركيا مما أسفر عن مقتل 76 شخصًا وإصابة العشرات.

اندلع الحريق في فندق غراند كارتال بمنتجع كارتال قايا للتزلج في جبال بولو. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، يوم حداد وطني عقب المأساة التي وقعت خلال ذروة موسم السياحة في الشتاء حين تسافر العديد من العائلات من إسطنبول وأنقرة إلى جبال بولو للتزلج.

وعبر مسؤولو الفندق في بيان اليوم الأربعاء عن حزنهم الشديد وتعهدوا بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق.

وجاء في البيان «نتعاون مع السلطات للوقوف على كل جوانب هذا الحادث… نشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر ونريدكم أن تعلموا أننا نشارككم هذا الألم من كل قلوبنا».

واشتعل الحريق في الفندق، المكون من 12 طابقا والذي كان به 238 نزيلاً مسجلاً، بعد أن بدأ في الطابق الذي يوجد به المطعم في حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت غرينتش).

ووصف الناجون مشاهد من الذعر وهم يفرون عبر الممرات المليئة بالدخان ويقفزون من النوافذ للهرب. وذكر وزير الداخلية التركي أنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، فيما تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي.

وتواجه السلطات انتقادات متزايدة بشأن إجراءات السلامة المتبعة في الفندق بعدما أفاد ناجون بعدم إطلاق أي إنذارات حريق أثناء الحادث. وقال نزلاء إنهم اضطروا إلى التحرك عبر الممرات المليئة بالدخان في ظلام دامس.

وقال مولود أوزير، الذي شهد الحريق في المنتجع الواقع شمال غرب تركيا، «كان مثل نهاية العالم. ابتلعت ألسنة اللهب الفندق على الفور في حوالي نصف ساعة».

كما قال عمر سكراك الذي شهد الحريق والموظف في فندق مجاور «بدأ الأشخاص في القفز وهم مذعورون. قفز صديق من الطابق الحادي عشر، رحمه الله».

وأضاف لرويترز «حاولوا النزول باستخدام أغطية الأسرة. تمزقت الأغطية حينما حاول صديق النزول… وسقط على رأسه للأسف». وتابع «كان أحد الآباء يصرخ من أجل طفله البالغ عامًا واحدًا ويقول: سألقي ابني وإلا سيحترق».

وأحاطت عدة عربات إطفاء وسيارات إسعاف بالمبنى المتفحم ذي الواجهة الخشبية، وتدلت أغطية الأسرة البيضاء المربوطة معًا من ثلاث نوافذ على الأقل في الطابق العلوي حيث حاول أشخاص الفرار.