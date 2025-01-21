لوس أنجلوس على موعد مع “رياح خطيرة”
قال خبراء الأرصاد، إن الرياح الخطيرة المتوقع أن تضرب لوس انجلوس الأسبوع المقبل يمكن أن تعيد اشتعال الحرائق المدمرة، التي تسببت في وقوع دمار على الساحل الغربي الأميركي لنحو أسبوعين.
وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية في لوس انجلوس أن تضرب ” رياح سانتا نا مدمرة و طقس سيئ ” المدينة، يوم الاثنين حتى يوم الثلاثاء، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة (130 كيلومترا في الساعة).
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قال فيه رجال الإطفاء أنهم يحرزون تقدما في جهودهم لاحتواء حرائق باليساديس وإيتون في ظل انخفاض درجات الحرارة وانحسار الرياح.
وقد لقى ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم منذ بدء اندلاع الحرائق في السابع من يناير الحالي، التي دمرت وألحقت الضرر بأكثر من 12000 منشأة في أحياء مختلفة.
ومازال هناك عدة أشخاص في عداد المفقودين.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوس أنجلوس على موعد مع “رياح خطيرة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.