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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا

أغلق مؤشر بورصة مسقط /30/ اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4612.71 نقطة منخفضا 4.2 نقطة بنسبة 0.09 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4616.88 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاأغلق مؤشر بورصة مسقط /30/ اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4612.71 نقطة منخفضا 4.2 نقطة بنسبة 0.09 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4616.88 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و904 آلاف و500 ريال عماني مرتفعة بنسبة 22.2 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و376 ألفا و585 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.049 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 28.07 مليار ريال عماني. (سبأ)

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