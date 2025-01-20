العالم اليوم - بإجراءات عسكرية مشددة.. إسرائيل "تخنق" محافظات الضفة

انتم الان تتابعون خبر بإجراءات عسكرية مشددة.. إسرائيل "تخنق" محافظات الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:23 صباحاً - شددت القوات الإسرائيلية، الإثنين، من إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية".

وأضافت أن " القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها العسكرية بشكل ملحوظ على الحاجزين، وأعاقت مرور المركبات عبرهما، ما تسبب بأزمة مركبات كبيرة على الحاجزين".

وأوضحت المصادر أن "قوات الاحتلال أغلقت بوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غرب نابلس ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان، واحتجاز آلاف المواطنين بالقرب من الحواجز".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية أغلقت بوابة بورين جنوب نابلس، ومنعت الخروج من المدينة من خلال حاجز عورتا العسكري".

كما يشهد حاجز بيت فوريك تفتيشا دقيقا للمركبات وتدقيقا بهويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة خانقة للخارجين.

وانتشرت الشرطة الاسرائيلية على الطرقات جنوبي نابلس، وقامت بإيقاف المركبات التي تحمل اللوحات الفلسطينية، كما شددت القوات الإسرائيلية من قيودها العسكرية في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن "القوات الإسرائيلية أغلقت معظم مداخل مدينة بيت لحم حيث أغلقت المدخل الجنوبي النشاش، وهو منفذ لمدينة بيت لحم، ومدخل الإسكانات ومدخل السدر في بيت جالا غربا".

كما نصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية على المدخل الغربي لمدينة بيت جالا، والمدخل الشرقي لبلدة الخضر وفتشوا مركبات الفلسطينيين ودققوا في هوياتهم.