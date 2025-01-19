العالم اليوم - زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غربي إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 12:29 مساءً - أعلنت السلطات الإيرانية أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "كجساران" غرب البلاد فجر يوم الأحد، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان، أن الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات.

وقال على رضا نكروز، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"، التي تتبعها المدينة، إن الزلزال لم يخلف خسائر حتى الآن، لافتا إلى إرسال الجهات المختصة وفرق الإغاثة لتقييم الأوضاع هناك.