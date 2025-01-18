العالم اليوم - فيديو.. عملية إطلاق نار وإصابات في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عملية إطلاق نار وإصابات في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:21 مساءً - أفاد مراسل دوت الخليج، بوقوع حادث إطلاق نار وإصابات في تل أبيب، مساء السبت.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، بعدها، عن إصابة عدة أشخاص في هجوم إطلاق نار وقع في شارع ليفونتين بتل أبيب.

وأوضحت الشرطة أنها أرسلت عددا كبيرا من الضباط إلى مكان الحادث.

وأضافت أنه تم تحييد أحد المهاجمين في الموقع، لكن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.