أوكرانيا تسقط 33 مسيّرة روسية
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 33 من بين 50 طائرة مسيّرة روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت القوات الأوكرانية في بيان لها، بأن تسع طائرات مسيّرة فُقدت، وهو ما يشير إلى استخدام كييف وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيّرة الروسية بعيدًا عن أهدافها المقصودة.
وأفاد البيان بأن طائرة واحدة من الطائرات المسيّرة الروسية عبرت الحدود الأوكرانية إلى الخارج.
ومنذ بداية الصراع في فبراير 2022، تتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي إعلان إسقاط بعض الطائرات المسيّرة.
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