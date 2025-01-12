العالم اليوم - بمشاركة غربية وعربية.. مؤتمر إقليمي بشأن سوريا في الرياض

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:21 صباحاً - يستعد عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية وعربية للقاء وزير الخارجية السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، في أول اجتماع إقليمي من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. كما وصل وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق إلى الرياض بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون. ويأتي الاجتماع، الذي من المتوقع أن يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.

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