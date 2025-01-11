العالم اليوم - من اليوم الأول.. ترامب يعتزم إصدار 100 أمر تنفيذي

انتم الان تتابعون خبر من اليوم الأول.. ترامب يعتزم إصدار 100 أمر تنفيذي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يناير 2025 08:29 صباحاً - يقوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة والرعب بشأن أمن الحدود والترحيلات ومجموعة من الأولويات الأخرى لسياسته.

وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول هيل.

ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات في يوم تنصيبه يوم 20 يناير.

وحدد كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إجراءات أمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبا.

وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية داكوتا الشمالية: "سيكون هناك عدد كبير".

وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها ترامب سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأميركية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.