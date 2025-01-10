العالم اليوم - ترودو يكشف "الهدف الحقيقي" لحديث ترامب عن ضم كندا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 02:24 صباحاً - اعتبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن حديث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن إمكانية "ضم كندا"، هدفه "صرف انتباه الناس عن تأثير الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها".

ولوح ترامب أكثر من مرة بـ"ضم كندا"، والثلاثاء ذكر أنه يفكر في استخدام القوة الاقتصادية للسيطرة على جارته الشمالية.

ويقول الرئيس الأميركي المنتخب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات الكندية، ما لم تعزز أوتاوا أمن الحدود.

وقال ترودو لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عندما سئل عن تصريحات ترامب: "ما أعتقد أنه يحدث هنا هو أن الرئيس ترامب، وهو مفاوض ماهر للغاية، يشتت انتباه الناس إلى حد ما بهذا الحديث".

وأضاف: "النفط والغاز والكهرباء والصلب والألمنيوم والأخشاب والخرسانة وكل ما يشتريه المستهلكون الأميركيون من كندا، سوف يصبح فجأة أكثر تكلفة بكثير إذا مضى قدما في فرض هذه الرسوم".

وسبق أن صرح ترودو هذا الأسبوع بأنه لا يوجد أي احتمال على الإطلاق لأن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة.

وجدد التأكيد لـ"سي إن إن"، على أن أوتاوا ستفرض تدابير مضادة إذا نفذ ترامب تهديده.

ومضى ترودو بالقول: "لكننا لا نريد أن نفعل ذلك لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للكنديين، ويلحق الضرر بشريكنا التجاري الأقرب".