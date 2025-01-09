العالم اليوم - البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 03:26 مساءً - انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.

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