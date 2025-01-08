ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصينأعلنت السلطات الصينية، عن مصرع 126 شخصاً وإصابة 188 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم جنوب غرب البلاد، صباح الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار آلاف المنازل الريفية على المنحدر الشمالي لجبال الهيمالايا.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، وقع الزلزال في الساعة 9:05 صباحا (بتوقيت بكين)، وكان مركزه في بلدة تسوغوه بمحافظة دينغري بمدينة شيغاتسه.. وهناك 27 قرية ونحو 6900 شخص داخل دائرة نصف قطرها 20 كم من مركز الزلزال.

وأظهر مسح أولي انهيار 3609 منازل، حسبما ذكرت حكومة مدينة شيغاتسه.. مضيفة: إنه تم إنقاذ 407 أشخاص محاصرين ونقل أكثر من 30 ألف من السكان المتضررين.

ولا يزال البحث عن الضحايا المحاصرين مستمرا.. ويسابق رجال الإنقاذ الزمن لإقامة خيام للسكان الذين تم نقلهم في منطقة من المتوقع أن تنخفض فيها درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.

وعادة ما تتسم استجابة الصين للزلازل القوية بتعبئة هائلة، حيث تعمل الحكومة الوطنية والحكومات على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي على نشر رجال الإنقاذ وتقديم أموال للسكان في المناطق المتضررة من الزلازل.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ "الثلاثاء" ببذل جهود إنقاذ شاملة لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر.. كما قاد تشانغ قوه تشينغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، فريقا إلى موقع الزلزال لتوجيه جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقد أرسلت السلطات المركزية الصينية نحو 22 ألفا من مواد الإغاثة من الكوارث إلى المنطقة المتضررة من الزلزال، من بينها الخيام القطنية والمعاطف الشتوية والأغطية والأسرّة القابلة للطي، إلى جانب مواد إغاثة خاصة للمناطق المرتفعة وشديدة البرودة.

وتم رفع مستوى الاستجابة للطوارئ الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شيتسانغ إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى استجابة للطوارئ، حسبما أعلن مركز قيادة إدارة الطوارئ في المنطقة اليوم.

كما نشرت المنطقة أكثر من 12000 من رجال الإنقاذ، منهم رجال إطفاء وجنود وضباط شرطة ورجال إنقاذ محترفين، إلى موقع الزلزال.