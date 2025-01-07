أردوغان: لا مكان للتنظيمات الإرهابية في سوريا الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:30 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا الجديدة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أردوغان بعد لقاء رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني: "نسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد على أن أنقرة تولي أهمية للحفاظ على استقرار وأمن العراق خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة تنفيذ المشاريع التي من شأنها زيادة استقرار وازدهار المنطقة، لا سيما مشروع "مسار التنمية اللوجستي".

ووصل مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها أن "رئيس الحكومة سيجتمع خلال الزيارة مع كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ووزيرة الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من كبار المسؤولين في البلد".

وأوضح البيان أن رئيس حكومة إقليم كوردستان سيبحث خلال اجتماعاته في أنقرة "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في العراق والمنطقة، خاصة التغيرات التي حدثت في سوريا".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد اجتمع آخر مرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في (20 يونيو 2023) في إطار زيارة رسمية له إلى تركيا.